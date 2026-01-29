SAS breidt langeafstandsnetwerk verder uit met drie nieuwe bestemmingen

De uitbreiding van het langeafstandsnetwerk bij SAS gaat in een hoog tempo voort. Volgend winterseizoen zal de maatschappij drie nieuwe bestemmingen aanbieden in de Verenigde Arabische Emiraten en Thailand. Sinds de gedeeltelijke overname van SAS door Air France-KLM breidt het portfolio van bestemmingen stevig uit.

De eerste nieuwe route voor volgend winterseizoen is er één naar Dubai. SAS stopte met vliegen naar Dubai in 2011 maar keert nu terug met een dagelijkse vlucht. Opvallend is dat de maatschappij niet naar de hoofdluchthaven van Dubai zal vliegen (DXB) maar naar de nieuwere luchthaven Dubai World Central (DWC). De maatschappij zal hiervoor een A320neo gebruiken vanuit Kopenhagen.

Vanaf december tot en met eind maart zal SAS een rechtstreekse lijn naar het Thaise Phuket openen. Naargelang de periode gaat het om twee of drie wekelijkse vluchten die door een A350-900 zal worden uitgevoerd.

Nog begin december tot eind maart komt er een tweede nieuwe verbinding naar Thailand met vluchten naar Krabi. Die zullen twee keer per week worden uitgevoerd en ook met een A350-900.

Met de uitbreiding zal SAS samen met Bangkok naar drie bestemmingen in Thailand vliegen. Die uitbreiding is mogelijk door de levering van twee nieuwe A350’s dit jaar. Ook zal de capaciteit op reeds bestaande bestemmingen worden uitgebreid.