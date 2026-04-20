Brussels Airport tekent MoU voor nieuwe farmacorridor met Washington Dulles

Brussels Airport, United Airlines en de Virginia Economic Development Partnership hebben een memorandum van overeenstemming (MoU) getekend om een farmacorridor op te richten tussen Brussel en Washington. Daarbij zullen vooral procedures en processen op elkaar worden afgestemd.

Brussels Airport is al een belangrijk farmaknooppunt in de wereld voor het transport van farmaceutische producten, België is de vierde grootste exporteur van farmaceutische producten, en wil nu samenwerken om een farmacorridor op te richten tussen Brussel en Washington.

De samenwerking moet het vervoer van farmaproducten tussen Brussels Airport en de luchthaven van Washington Dulles in de Amerikaanse staat Virginia standaardiseren en optimaliseren. Daarbij wordt United Airlines aangeduid als de primaire luchtvaartmaatschappij op deze route. De maatschappij onderhoudt een dagelijkse vlucht tussen Brussel en Washington.

“Vracht wordt beschouwd als een belangrijk onderdeel van onze omzet en winstgevendheid van United. Wij zijn een passagiersluchtvaartmaatschappij, en dat is de belangrijkste reden voor de bestemmingen die we bedienen, maar de mogelijkheid om vracht op onze vliegtuigen te vervoeren draagt bij aan de winstgevendheid en het succes van ons netwerk,” zegt Chris Busch, Vice President United Cargo Americas.