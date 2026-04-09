Transavia start vanuit Brussel vluchten naar IJsland en Gran Canaria

Transavia vernieuwt komende winter haar aanbod vanuit Brussel. Er komen vluchten naar Las Palmas en Reykjavik. De maatschappij vliegt sinds deze zomer niet enkel met in Brussel gebaseerde vliegtuigen, maar doet dat nu ook met in Brussel gebaseerde bemanningen.

Komend winterseizoen behoudt Transavia net zoals vorige winter de vluchten naar Alicante, Faro, Malaga, Sevilla en Tenerife. Of de vluchten naar Marrakesh en Agadir, die vorige winter voor het eerst werden gelanceerd of werden behouden, ook terugkeren, is niet meteen duidelijk. Wat wel sowieso nieuw is in het aanbod zijn de vluchten naar Las Palmas (Gran Canaria) en Reykjavik (IJsland).

Naar Las Palmas vliegen in de winter ook al Brussels Airlines en TUI fly. Met Transavia komt er op de route nu een derde lokale speler. Op de verbinding naar Reykjavik vliegt Icelandair in het winterseizoen drie keer per week. Hoeveel wekelijkse vluchten Transavia naar Las Palmas en Reykjavik zal aanbieden, is niet bekend. De vluchten zullen pas vanaf 16 april boekbaar zijn.