Longread: Komt American Airlines na meer dan tien jaar opnieuw naar Brussel?

Vliegt American Airlines in de nabije toekomst opnieuw naar Brussel? Vorige week werd Brussel tijdens een intern evenement ‘Journey 26’ genaamd in Dallas opnieuw in het rijtje gezet van mogelijke volgende nieuwe bestemmingen die de maatschappij wil lanceren, en het is niet de eerste keer dat American Airlines Brussel vernoemt in haar mogelijke toekomstplannen. Met de introductie van de A321XLR wil de maatschappij een reeks nieuwe Europese routes openen. Met Porto is een eerste nieuwe bestemming voor 2027 intussen al aangekondigd en er zullen er naar eigen zeggen nog enkele volgen voor volgende zomer. De maatschappij besloot om Brussel in 2012 te verlaten, al werd als gevolg van de fusie met US Airways nadien nog een tijdje vanuit Philadelphia naar Brussel onder de merknaam van American Airlines gevlogen. We blikken in dit artikel terug op de geschiedenis van American Airlines in België en kijken naar de toekomstplannen van de maatschappij voor Europa.

In augustus 2016 komt er voor de tweede keer een einde aan de aanwezigheid van American Airlines op Brussels Airport. De maatschappij zette haar decennialange aanwezigheid een eerste keer stop in 2012, maar door de fusie met US Airways in 2013 en het verdwijnen van de merknaam US Airways in 2015 keert American Airlines nadien zowel als merk als operator nog even terug op de route tussen Brussel en Philadelphia. Die route werd in 2007, lang voor de fusie van beide maatschappijen, door US Airways gelanceerd en werd nadien tot augustus 2016 door American Airlines uitgevoerd. Eerst zou de route in 2017 nog enkel een zomerroute worden, maar uiteindelijk besloot de maatschappij om Brussel definitief uit haar netwerk te schrappen. Daarmee was de exit van American Airlines uit België opnieuw een feit, maar eigenlijk kwam de grote terugtrekking van American Airlines er al in 2012.

Het is 6 november 2012 en vlucht AA171 naar New York wordt de laatste American Airlines-vlucht vanuit België naar de Verenigde Staten. Na 23 jaar zet de maatschappij haar enige overblijvende route stop. Het einde van een tijdperk dat voor American Airlines in België in de zomer van 1989 begon met een eerste verbinding tussen thuisbasis Chicago en Brussel. Nadien zouden er nog vluchten volgen vanuit Dallas en New York JFK. De route vanuit Chicago bleef in totaal het langst overeind maar werd in november 2011 stopgezet. Enkel de route naar New York werd behouden, maar ook die werd uiteindelijk een jaar later geschrapt. Die vluchten naar New York waren na een pauze vanaf 1997 uiteindelijk in 2004 in samenwerking met SN Brussels Airlines opnieuw gestart. American Airlines werd zo opnieuw een partner van een Belgische maatschappij, iets wat de Amerikanen daarvoor ook al waren van Sabena.

Sabena en American Airlines groeien naar elkaar toe

Aan het begin van deze eeuw wordt België een belangrijkere markt voor American Airlines. De samenwerking van Austrian Airlines, Swissair en Sabena met Delta Air Lines (onder alliantienaam Atlantic Excellence) kwam ten einde. Delta Air Lines verkoos Air France als Europese partner en Austrian Airlines koos daarop voor een toetreding tot Star Alliance. Voor Sabena was American Airlines echter het meest geschikte antwoord op het uiteenvallen van het trans-Atlantisch partnerschap. Als resultaat van de op poten gezette samenwerking met American Airlines kon Sabena haar dominantie op de route tussen Brussel en New York JFK behouden en zelfs versterken. Daarnaast werden er ook vluchten naar Dallas met A330’s opgestart in de plaats van de verbinding met de Delta-hub in Atlanta. Eerder vloog American Airlines zelf al van april 1993 tot en met september 1993 tussen Brussel en Dallas. In de jaren 2000 en 2001 groeit Sabena daardoor uit tot één van de belangrijkste partners van American Airlines in Europa.

In 2001 komt er door het faillissement van Sabena echter een abrupt einde aan de samenwerking met American Airlines. De andere Amerikaanse maatschappijen Delta, Continental en United waren er dan ook snel bij om hun capaciteit richting België uit te breiden. Uiteindelijk komt de interesse voor het Amerikaanse continent bij SN Brussels Airlines opnieuw bovendrijven. De oude samenwerking met American Airlines wordt nieuw leven ingeblazen en de Amerikaanse maatschappij ziet in 2004 terug toekomst in dagelijkse vluchten tussen New York en Brussel. Gedurende enkele jaren was SN Brussels Airlines (en later Brussels Airlines) een belangrijke partner voor American Airlines, al zal het partnerschap nooit meer zo sterk worden als in de tijd van Sabena.

Duitse overname drijft American en Brussels Airlines uiteen

De verbindingen van American Airlines naar de Verenigde Staten en die van Brussels Airlines richting Afrika zorgden voor beide maatschappijen voor vollere vluchten, maar het einde van de intense samenwerking komt in zicht. Lufthansa koopt in 2009 een belang van 45 procent in Brussels Airlines, met een optie om de maatschappij op een later moment volledig over te nemen. De toetreding van Brussels Airlines tot Star Alliance is dan ook een evidentie, maar dat heeft tot gevolg dat de langdurige samenwerkingen met maatschappijen zoals British Airways, Iberia, Alitalia en uiteraard ook American Airlines worden stopgezet. In 2010 wordt American Airlines aan de deur gezet en vervangen door Star Alliance-partners United, Continental en US Airways. Het verliezen van partner Brussels Airlines luidt de start in van het einde van American Airlines in België.

Al in 2011, iets meer dan een jaar na het stopzetten van het partnerschap, wordt het duidelijk dat American Airlines geen twee dagelijkse vluchten vanuit Brussel richting Chicago en New York kan blijven aanbieden. Een lastige keuze dringt zich op. Uiteindelijk beslistt American Airlines om de vluchten vanuit Chicago in november 2011 stop te zetten. De vluchten vanuit New York worden intussen uitgevoerd door een B757 in plaats van de grotere B767 die de maatschappij de jaren voordien op de route had ingezet. American Airlines kan op de New York-route nog net het hoofd boven water houden, maar ondertussen zijn zowel Delta als het Indiase Jet Airways met grotere vliegtuigen gaan vliegen op deze route.

De doodsteek wordt echter toegediend door de voormalige partner Brussels Airlines. Die besluit om vanaf juni 2012 een eerste verbinding met de Verenigde Staten te openen met een dagelijkse vlucht naar New York. Brussels Airlines zet met een A330-300 (toen 284 stoelen) meteen het grootste toestel in op de route Brussel – New York en zowel de bezettingsgraad (+80 procent) als de financiële resultaten zouden die zomer meteen boven de verwachting zijn. American Airlines beslist daarop om de laatste overblijvende route naar New York in november 2012 stop te zetten.

De stopzetting van American Airlines en het toetreden van Brussels Airlines tot Star Alliance waren voor United de start van een verdere uitbreiding richting Brussel met meer frequenties en vooral grotere vliegtuigen. Vandaag is United een belangrijke partner voor Brussels Airlines voor de toestroom van Amerikaanse passagiers op de Afrika-vluchten van de maatschappij.

Terug naar Brussel met A321XLR?

Terug naar februari 2026. Op een intern evenement van American Airlines afgelopen week werd er onder meer gepraat over klantenervaring en netwerkstrategie. Daar werd een shortlist gepresenteerd van mogelijke bestemmingen die de maatschappij zou overwegen om in de toekomst te lanceren. Voor Europa gaat het om bestemmingen zoals Berlijn, Bordeaux, Brussel, Mallorca, Sevilla, Shannon en Wenen. Dankzij de komst van de A321XLR gaat American Airlines routes kunnen opstarten naar secundaire Europese steden of naar steden waar concurrerende allianties of maatschappijen nu (te) dominant zijn.

Zo kondigde de maatschappij enkele dagen geleden aan in de zomer van 2027 vanuit Philadelphia naar Porto te gaan vliegen met A321XLR’s. Het is vrij uitzonderlijk dat een maatschappij zo vroeg op voorhand al een nieuwe route aankondigt. Daarbij zei de maatschappij ook dat er voor 2027 nog gelijkaardige nieuwe routes zullen worden aangekondigd.

Foto door: DFW Airport

Met de A321XLR vliegt American Airlines nu hoofdzakelijk van oost- naar westkust. Deze lente komt er een eerste intercontinentale route van de A321XLR met vluchten naar Edinburgh vanuit New York JFK. Vandaag staat de maatschappij vooral sterk op routes naar oneworld-gebieden zoals het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Ook Italië is door de populariteit van het land bij Amerikanen een belangrijke markt.

Brussel werd al in 2021 voor het eerst genoemd door American Airlines als een mogelijke nieuwe bestemming van zodra de A321XLR’s zouden geleverd worden. De kans is daarom reëel dat American Airlines in de nabije toekomst terug zal neerstrijken in Brussel, al is in de luchtvaart natuurlijk nooit iets honderd procent zeker totdat de eerste vlucht wordt uitgevoerd.