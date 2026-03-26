Zomer 2026 op Brussels Airport

Dit weekend start op het noordelijk halfrond het zomerseizoen in de luchtvaart. Dat brengt veranderingen met zich mee in de dienstregeling van de luchtvaartmaatschappijen op Brussels Airport. Naar traditionele gewoonte brengen we een overzicht met de belangrijkste veranderingen in het vliegschema.

Er is getracht dit overzicht zo compleet mogelijk te maken maar toch zullen er zeker nog frequentieveranderingen en/of andere nieuwigheden ontbreken in dit overzicht. De redactie kan altijd gecontacteerd worden voor aanpassingen.

Nieuwe airlines of nieuwe routes

Beginnen doen we bij de thuismaatschappij. Brussels Airlines vliegt vanaf 3 juni twee keer per week rechtstreeks tussen Brussel en Kilimanjaro. De vlucht naar Nairobi maakt hiervoor een tussenstop in Tanzania. Voorlopig is het plan dat de route enkel in de zomer wordt uitgevoerd, maar naargelang het succes van de route kan er beslist worden om deze komende winter verder te zetten.

Nieuwkomer Air China lanceerde deze week een dagelijkse verbinding naar Peking en drie vluchten per week naar Chengdu. Beide routes zullen door A330-300’s worden uitgevoerd.

Air Canada start naaast Montréal en Toronto nu ook een derde bestemming op vanuit Brussel. Vanaf midden juni tot en met begin september zal de maatschappij met een B737 MAX8 drie keer per week gaan vliegen naar Halifax. De bloktijd op de heenvlucht bedraagt 7 uur en 15 minuten en het wordt meteen de langste route van een B737 vanuit Brussel.

Vanaf 1 juni krijgt Brussels Airport met de komst van LATAM opnieuw een verbinding met Brazilië. De maatschappij zal met B787-9’s drie keer per week gaan vliegen vanuit Brussel naar Sao Paulo, de commerciële hoofdstad van het land.

Foto door: LATAM

Tot zover de ontwikkelingen op het langeafstandsnetwerk. Voor het Europese netwerk is Gdansk de belangrijkste nieuwkomer. LOT Polish Airlines zal met B737’s vier keer per week tussen Brussel en de Poolse havenstad gaan vliegen.

TUI fly verhuist door de stopzetting van de activiteiten op de luchthaven van Luik de route naar het Turkse Kayseri naar Brussel, die twee keer per week zal worden uitgevoerd.

Nieuwkomer Volotea lanceert een verbinding naar het Noord-Spaanse Asturias met drie vluchten per week uitgevoerd door A320’s.

Royal Air Maroc opent een nieuwe verbinding naar Brussel vanuit Tetouan, waar de maatschappij een basis opent. Nieuw is de bestemming wel niet want TUI fly is al op de lijn actief.

De verbindingen van Hainan Airlines naar Chongqing en van Aegean naarLarnaca die deze winter werden opgestart, blijven in de zomer behouden.

GP Aviation zou als nieuwe maatschappij naar Brussel komen met een verbinding vanuit Pristina, de hoofdstad van Kosovo. Vanaf 30 maart start de maatschappij volgens het vluchtschema met twee vluchten per week, alleen zijn die vluchten momenteel niet boekbaar via de eigen website. De status van de nieuwe maatschappij op deze route is dus onzeker. TUI fly vliegt ook al naar Pristina vanuit Brussel.





Extra frequenties

Ten opzichte van vorige zomer verhoogt Delta de frequentie van de route naar Atlanta van drie vluchten per week naar initieel vier vluchten per week en naar dagelijks in de zomer. De frequentieverhoging komt er wel ten koste van de route naar New York JFK die begin dit jaar werd stopgezet.

ANA zal eindelijk de frequentie van haar vluchten naar Tokio verhogen van twee naar drie per week. Het is nog ver van de dagelijkse vlucht die de maatschappij voor de coronacrisis uitvoerde, maar wel al een stap in de goede richting.

Air Transat zal in de piekzomer haar frequentie optrekken naar vijf vluchten per week tussen Brussel en Montréal. In 2024 verhoogde de maatschappij de frequentie op deze route ook al eens van drie naar vier vluchten per week.

Air Senegal startte afgelopen winter een nieuwe verbinding op tussen Dakar en Brussel. De huidige frequentie ligt momenteel op drie vluchten per week maar vanaf 1 juli wordt die verdubbeld naar zes vluchten per week met A320’s. Vanaf begin september daalt de frequentie opnieuw naar drie vluchten per week.

Daarnaast zijn er verschillende Europese frequentieverhogingen bij verschillende maatschappijen. Zo zal Brussels Airlines vaker naar zuidelijkere bestemmingen vliegen, breidt Transavia haar basis in Brussel uit met een vierde vliegtuig waardoor er meer vluchten zullen plaatsvinden en verhoogt Vueling, bovenop de start van een route naar Palma de Mallorca, de frequentie op verschillende lijnen naar Spanje.





Minder frequenties of geschrapte routes

Zoals eerder in dit artikel vermeld, schrapte Delta begin dit jaar de route naar New York JFK.