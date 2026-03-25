Voor het eerst meer rechtstreekse vluchten naar China vanaf Brussels Airport dan naar de Verenigde Staten

Brussels Airport heeft in haar lange geschiedenis nog nooit zoveel rechtstreekse vluchten naar China gehad als vandaag. Wekelijks gaat het om 35 heen- en terugvluchten tussen Brussel en verschillende Chinese steden zoals Beijing, Shanghai en Shenzhen. Sinds afgelopen dinsdag vliegt ook Air China, een van de grootste luchtvaartmaatschappijen ter wereld en de nationale flagcarrier van de Volksrepubliek China, vanuit Zaventem zeven keer per week rechtstreeks met een Airbus A330 naar Beijing en drie keer per week naar Chengdu, de grootste stad van de provincie Sichuan. En zo zijn er momenteel meer rechtstreekse vliegverbindingen naar China vanuit Brussel dan naar de Verenigde Staten (34 per week).

Lange tijd bleef Brussels Airport verstoken van rechtstreekse vluchten tussen Brussel en China. Daar kwam 20 jaar geleden verandering in door de komst van Hainan Airlines. In 2006 ging de Chinese luchtvaartmaatschappij rechtstreeks vliegen van Zaventem naar Beijing. Sindsdien heeft de maatschappij haar netwerk fors uitgebreid met directe vluchten naar steden als Shenzhen (drie keer per week), Shanghai (vier keer per week) en recentelijk Chongqing (drie keer per week), waarmee Hainan een erg belangrijke spil is voor vluchten tussen België en China.

Hainan Airlines, sinds eind 2021 een dochteronderneming van HNA Aviation, is onderdeel van de Liaoning Fangda Group en voert de meeste vluchten naar Brussel uit met Boeing B787’s. De overname volgde op de herstructurering van de oorspronkelijke eigenaar, de HNA Group, en dat na faillissementsprocedures.

Bijna twee jaar geleden ging ook Juneyao Air van start met rechtstreekse vluchten tussen Brussels Airport en Shanghai Pudong International Airport. De Chinese luchtvaartmaatschappij voert de verbinding uit met een Boeing 787-9 Dreamliner. Juneyao Air, opgericht in 2005, is een dochteronderneming van de Shanghai Juneyao (Group) Co., Ltd, een grote particuliere Chinese conglomeraatgroep. Een andere belangrijke aandeelhouder is China Eastern Air Holding Company Limited.

HongKong wordt sinds 2018 vanaf Brussel rechtstreeks aangevlogen door Cathay Pacific Airways. Na een onderbreking tijdens de corona-crisis keerde de maatschappij in augustus vorig jaar terug naar Zaventem met vier vluchten per week, uitgevoerd met een Airbus A350-900. Cathay Pacific is als een van de mede-oprichters lid van de oneworld luchtvaartalliantie en op die manier partner van onder meer British Airways, Qatar Airways en American Airlines.

Het zopas in Brussel begonnen Air China is dan weer lid van Star Alliance, ’s werelds grootste luchtvaartalliantie met partners als Lufthansa waartoe ook Brussels Airlines behoort, maar ook het Amerikaanse United, Thai Airways, Turkish Airlines en Singapore Airlines. Voor Brussels Airlines is de komst van Star Alliance-partner Air China commercieel interessant aangezien de Chinese vluchten aansluiten op het Europese netwerk van de Belgische maatschappij.

Concurrentievoordeel

Het lidmaatschap van wereldwijde luchtvaartallianties wordt in Europa nu als een troef gezien aangezien Europese luchtvaartmaatschappijen sinds de oorlog in Oekraïne niet meer over Rusland mogen vliegen naar Azië. Chinese maatschappijen doen dat wel en hebben op die manier een aanzienlijk concurrentievoordeel door op de kortste route naar Europa te vliegen en vice versa.

Het zorgt niet alleen voor kortere reistijden maar ook voor minder brandstofverbruik en lagere ticketprijzen vergeleken met Europese maatschappijen die omvliegen. Dit ‘oneerlijke’ voordeel stelt Chinese airlines in staat hun marktaandeel te vergroten, terwijl Westerse luchtvaartmaatschappijen er nu 2 tot 3 uur langer over doen.

De duurdere vluchtoperatie leidde onder meer bij Lufthansa tot het schrappen van bepaalde Aziatische routes. Omvliegen kost al snel een paar uur extra reistijd en veel extra brandstof. Vluchten vanuit Europa naar Azië worden nu uitgevoerd door onderlangs te vliegen via onder meer Georgië en de Kaspische Zee, of bovenlangs via het Poolgebied. Dat laatste is echter alleen aantrekkelijk voor vluchten naar Japan.

Minstens even opmerkelijk is dat de Russische overheid veel geld opstrijkt met het overvliegen van en naar China door Chinese luchtvaartmaatschappijen. De zogenaamde ‘overflight fees’ worden geraamd op 4.000 tot 8.000 euro die de Russische luchtverkeersleiding opstrijkt per vlucht die het Russische luchtruim doorklieft. Met die hoge tarieven spekken ze de Russische staatskas, maar in tegenstelling tot Europa heeft de Chinese regering daar geen problemen mee.

Ook vanaf de luchthaven Amsterdam-Schiphol zijn grote Chinese maatschappijen actief zoals China Southern Airlines, China Eastern, Xiamen Air, China Airlines en EVA Air dat van en naar Taiwan vliegt.