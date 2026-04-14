Bijna 1,8 miljoen reizigers (+1,9%) op Brussels Airport in maart

Stastieken en tekst door Brussels AIrport

In maart reisden bijna 1,8 miljoen passagiers via Brussels Airport. Een groei van 1,9%, ondanks de negatieve impact van de oorlog in het Midden-Oosten en de nationale stakingsdag op 12 maart. Afgelopen maand werd het aanbod van Brussels Airport verder uitgebreid met twee nieuwe luchtvaartmaatschappijen en twee nieuwe bestemmingen. In het vrachtsegment stegen de volumes met 8,8% naar een totaal van 75.000 ton. ​

Negatieve impact situatie Midden-Oosten en vakbondsactie

Door de situatie in het Midden-Oosten waren er in maart geen vluchten naar Tel Aviv en Doha, en een verminderd aanbod naar Dubai en Abu Dhabi. Dat leidde tot een verlies van zo’n 50.000 reizigers. ​

In eigen land was er de nationale actiedag tegen de besparingsmaatregelen van de federale overheid. Een deel van het personeeel van de externe dienstverlener voor de veiligheid legde het werk neer, waardoor 359 vertrekkende en aankomende vluchten noodgedwongen werden geannuleerd. In totaal werden 30.000 passagiers geïmpacteerd.

Tot slot viel de krokusvakantie dit jaar al in februari, wat ook een invloed had op het passagiersaantal. Desondanks verwelkomde de luchthaven in maart in totaal 1.767.797 reizigers, een stijging van 1,9% in vergelijking met maart 2025. ​

In maart was er ook goed nieuws met de komst van twee nieuwe luchtvaartmaatschappijen en twee nieuwe routes. Air China vliegt voortaan zeven keer per week naar Peking en drie keer naar de nieuwe bestemming Chengdu. Het Azië-netwerk breidt daarmee uit tot negen rechtstreekse verbindingen. Een andere nieuwkomer is het Spaanse Volotea, met drie wekelijkse vluchten naar Oviedo (Asturias, Spanje). Ten slotte breidt ook Royal Air Maroc haar aanbod uit met twee wekelijkse vluchten naar Tétouan.

Het aandeel vertrekkende transferpassagiers ligt op 17%, met vooral verbindingen naar Afrika, Noord-Amerika en binnen Europa. ​

De tien populairste bestemmingen in maart waren Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten, Portugal en het Verenigd Koninkrijk.

Vrachtvolumes blijven stijgen tot 8,8% ​

Het totale vrachtvolume via Brussels Airport bedroeg in maart 74.419 ton, een stijging van 8,8% in vergelijking met dezelfde maand in 2025. De luchtvracht steeg met 5,1% dankzij de toename van de expresdiensten (+5,8%) en de sterke groei in het volvrachtsegment (+14,1%) door bijkomende frequenties naar Latijns-Amerika en Azië. ​

De cargo aan boord van passagierstoestellen daalde met 8%. Dit is eveneens een gevolg van geschrapte passagiersvluchten naar het Midden-Oosten en de staking van 12 maart. De getruckte volumes kennen dan weer een aanzienlijke stijging van bijna 30%.

De belangrijkste importregio’s zijn Azië, Afrika en Noord-Amerika. Diezelfde top drie zien we ook terug bij de belangrijkste exportregio’s. ​

Aantal vliegbewegingen daalt licht met 0,7% ​

In maart daalde het aantal commerciële vliegbewegingen met 0,7% tegenover dezelfde maand in 2025. Die daling is zowel te zien bij het aantal passagiersvluchten (-0,5%) als bij de cargovluchten (-2,8%). ​

Zoals de voorbije maanden stijgt de bezettingsgraad op de toestellen. Er zaten in maart gemiddeld 139 passagiers aan boord, 4 meer dan vorig jaar.