Brussels Airport krijgt hogesnelheidsverbinding met Keulen

Vanaf september 2026 zal Brussels Airport een hogesnelheidsverbinding krijgen met Keulen. Deutsche Bahn start de nieuwe verbinding op. Brussels Airlines zal een vluchtnummer op de treinverbinding plaatsen.

Op 7 september 2026 vertrekt vanuit Keulen de eerste hogesnelheidstrein van Deutsche Bahn naar Brussels Airport. De nieuwe verbinding heeft als tussenstops Aaken, Luik, Leuven, Brussels Airport om uiteindelijk in Antwerpen te eindigen. Er komen twee treinen per dag op de route.

Deutsche Bahn werkt voor de nieuwe verbinding samen met Brussels Airlines, die ook een vluchtnummer op de verbinding zet. Daardoor kunnen passagiers met één ticket de trein nemen richting Brussel als onderdeel van hun vliegreis.