Brussels Airport investeert in moderne veiligheidsscanners

Brussels Airport gaat investeren in moderne veiligheidsscanners voor passagiers. Daarmee zullen passagiers vloeistoffen en elektronische apparaten voortaan in hun bagage mogen laten zitten. In 2028 moeten de eerste scanners in gebruik worden genomen.

Brussels Airport gaat broodnodige investeringen uitvoeren in de veiligheidsscanners voor passagiers. De huidige scanners werden in 2015 in gebruik genomen en zijn tegenover andere luchthavens stillaan verouderd. De luchthaven zal investeren in nieuwe CT-scanners voor handbagage, die de huidige X-ray-scanners zullen vervangen, waardoor vloeistoffen en elektronische apparaten niet meer uit de handbagage gehaald hoeven te worden. Voor passagiers komen er bodyscanners.

In juni zal een eerste testfase met een bodyscanner starten voor de screening van passagiers. Volgend jaar zou de bouw beginnen aan een apart tijdelijk screeningplatform voor de nieuwe technologie. Dat platform zou dan vanaf begin 2028 in gebruik kunnen worden genomen. Tegen de zomer van 2029 moeten zo alle 19 screeninglijnen onder handen zijn genomen. De scanners voor transferpassagiers tussen A-en B-pier zullen in een latere fase vernieuwd worden.