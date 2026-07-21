Bestelling Uganda Airlines omvat vier B787-9’s

Uganda Airlines zal zowel B787’s als B737’s van fabrikant Boeing geleverd krijgen. De bestelling werd in juni al getekend maar nu zijn ook meer details gepubliceerd. Momenteel voert de maatschappij haar langeafstandsvluchten uit met een A330-800’s, één van de drie maatschappijen ter wereld die het subtype opereert.

De deal tussen Uganda Airlines en Boeing die in juni werd gesloten, omvat de levering van 4 B737 MAX8’s en 4 B787-9’s. Daarnaast zal de maatschappij ook een in vracht geconverteerde B767 en B737 in de vloot opnemen. De nieuwe toestellen moeten het netwerk van Uganda Airlines helpen uitbreiden.

Momenteel opereert Uganda Airlines met een kleine eigen vloot van vier CRJ-900’s en twee A330-800’s. Wel zijn niet al die toestellen operationeel want zowel een CRJ-900 als A330-800 staan momenteel aan de grond. Of de A330-800’s op termijn vervangen zullen worden door de B787-9’s is niet bekend, maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat de maatschappij met zo’n kleine vloot twee verschillende types zou behouden.

Met de A330’s voert Uganda Airlines vluchten uit naar Londen Gatwick, Dubai en Mumbai. Naast Uganda Airlines vliegen ook Air Greenland en Kuwait Airways met de A330-800.