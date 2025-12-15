Lufthansa ontdoet zich van twee B747-8’s en houdt A340-600’s langer in dienst

Lufthansa zal binnenkort twee B747-8’s van de hand doen. Dat schrijft het Duitse Aerotelegraph op basis van een interne memo van Lufthansa-CEO Jens Ritter. De maatschappij kon voor de toestellen een hoge doorverkoopprijs krijgen. Ondertussen zal ook de A340-600 iets langer in dienst blijven.

Dat er twee B747-400’s volgend jaar de vloot van Lufthansa verlaten, was al bekend. Ten laatste in 2027 zullen alle acht resterende -400’s de vloot verlaten hebben. De B747-8 daarentegen heeft nog een mooie toekomst bij de maatschappij. Maar van de 19 B747-8’s doet Lufthansa er nu vrij snel twee van de hand.

In een interne memo verklaart CEO Jens Ritter dat Lufthansa onverwacht een mooie doorverkoopprijs kon krijgen voor de twee toestellen en dat er daarom beslist is om de toestellen nu te verkopen. Het gaat om vliegtuigen die allebei dertien jaar oud zijn. Een eerste (D-ABYD) zal de vloot in januari 2026 al verlaten, een tweede (D-ABYG) verlaat de vloot in het derde kwartaal van 2026. Lufthansa wil niet zeggen aan wie de toestellen verkocht zullen worden, maar volgens de geruchtenmolen gaat het om de Amerikaanse luchtmacht.

Intussen is de levensduur van de A340-600 bij Lufthansa verlengd. Oorspronkelijk zou in januari 2026 de laatste vlucht ermee worden uitgevoerd, maar die plannen zijn nu uitgesteld. De maatschappij heeft nog vijf exemplaren in de vloot, maar momenteel staat voor volgende zomer onder meer de bestemming Washington al ingeladen met de A340-600.