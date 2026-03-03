België gaat repatriëringsvluchten opzetten naar Midden-Oosten

Omdat het voorlopig onduidelijk is wanneer de vluchten van Emirates, Etihad en Qatar Airways kunnen hernomen worden, gaat België zelf repatriëringsvluchten uitvoeren naar de regio. Wanneer die zullen plaatsvinden, is nog niet bekend. Naar schatting zitten er momenteel zo’n 26.000 Belgen in de regio waarvan een 2.500-tal toeristen gestrand zijn.

Het luchtruim van Qatar blijft momenteel nog volledig gesloten waardoor het momenteel nog onduidelijk is wanneer er opnieuw vluchten van Qatar Airways zullen kunnen plaatsvinden. De reguliere vluchten van Etihad vanuit Abu Dhabu zouden momenteel ten vroegste pas op 5 maart kunnen hernemen. Voor de vluchten vanuit Dubai van Emirates zullen er zeker geen lijnvluchten plaatsvinden voor 5 maart.

In tegenstelling tot het luchtruim van Qatar, is dat van de Verenigde Arabische Emiraten wel gedeeltelijk open. Via specifieke routes waarbij vliegtuigen het land verlaten via het luchtruim van Oman zijn er wel al verschillende repatriëringsvluchten uitgevoerd voor zowel passagiers als vracht. De regio is voor een groot deel afhankelijk van het vervoer van vracht via de lucht.

België is intussen gestart met de voorbereiding van militaire repatriëringsvluchten om gestrande landgenoten in de regio weg te halen. Wanneer die vluchten voor het eerst zullen worden uitgevoerd, is momenteel niet bekend. De hubs van Doha, Abu Dhabi en Dubai vormen een belangrijke schakel in het wereldwijde vliegverkeer, vooral tussen Azië en Europa.