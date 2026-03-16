Braziliaanse GOL naar Lissabon en Parijs

Met de vijf A330-900’s die later dit jaar in de vloot van GOL zullen worden opgenomen, gaat de maatschappij haar eerste bestemmingen in Europa openen. Er komen vluchten naar Portugal en Frankrijk.

Vanaf 16 september gaat GOL van start met een verbinding tussen Rio de Janeiro en Lissabon. Het gaat om vier vluchten per week. Daarnaast komt er een verbinding naar Parijs en hoewel de details van het vluchtschema nog niet zijn vrijgegeven, zou die verbinding mogelijk in juli al starten, nog voor die naar Lissabon.

Enkele dagen geleden maakte de maatschappij al bekend om ook naar New York te gaan vliegen.