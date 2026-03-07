Braziliaanse GOL strekt vleugels uit naar Europa

De Braziliaanse lowcostmaatschappij GOL gaat later dit jaar A330-900’s in ontvangst nemen voor de eerste intercontinentale expansie in haar geschiedenis. Daarbij wordt initieel naar Europa gekeken en daarnaast ook richting de Verenigde Staten. De nieuwe strategie is een verandering van het huidige zakenmodel waarbij de lowcostmaatschappij enkel met B737’s binnen Zuid-Amerika vliegt.

GOL is met 145 B737’s de tweede grootste luchtvaartmaatschappij binnen Brazilië en is een stevige concurrent voor het Zuid-Amerikaanse LATAM. De lowcostmaatschappij startte begin deze eeuw met de eerste binnenlandse vluchten en groeide het voorbije kwarteeuw uit tot de derde grootste luchtvaartmaatschappij van heel Zuid-Amerika met een vloot van enkel B737’s. Daarmee is GOL uitgegroeid tot de tegenhanger van Ryanair in Europa, al blijft het financiële succesverhaal bij GOL achterwege. De maatschappij heeft sinds 2019 geen winst meer gemaakt en ook de jaren voordien eindigden hoofdzakelijk in het rood.

In 2022 fuseerde GOL met het Colombiaanse Avianca om de luchtvaartgroep Abra Group te vormen. Naast LATAM is Abra Group nu de tweede grootste luchtvaartgroep van Zuid-Amerika. Terwijl Avianca een uitgebreid internationaal en intercontinentaal netwerk heeft, staat GOL vooral ijzersterk in Brazilië met daarnaast ook nog een gemiddeld internationaal netwerk vanuit Brazilië. De maatschappij vliegt ook naar twee bestemmingen in de Verenigde Staten. Nu wil de Abra Group het model waarop GOL is gebouwd veranderen door later dit jaar ook intercontinentale vluchten te gaan aanbieden.

Abra Group bestelde afgelopen jaar zeven A330-900’s maar tot nu toe was het niet duidelijk voor welke van de maatschappijen die bedoeld waren. Naast Avianca en GOL heeft de groep ook nog het Spaanse Wamos Air in haar portfolio staan. Nu raakt bekend dat vijf van die toestellen naar GOL gaan waarvan de eerste exemplaren nog dit jaar geleverd moeten worden. De overige twee toestellen zijn bestemd voor Avianca.

De toestellen moeten dienen om GOL vluchten te laten opstarten richting Europa en Noord-Amerika. Het Spaanse Wamos Air zou met wet-leaseovereenkomsten de intercontinentale expansie van GOL verder moeten ondersteunen. Welke bestemmingen GOL vanuit Brazilië wil lanceren, is nog niet bekend, maar meer dan waarschijnlijk zullen de eerste routes naar het Iberisch schiereiland gaan en met name dan Portugal.

Op de markt tussen Brazilië en Europa zijn de twee grootste spelers LATAM en TAP Portugal. LATAM vliegt naar tien Europese steden, terwijl TAP vanuit Portugal naar maar liefst vijftien Braziliaanse steden vliegt. De derde grootste maatschappije van Brazilië, Azul, vliegt naar vier bestemmingen in Europa.