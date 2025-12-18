Volotea landt met eerste bestemming op Brussels Airport

Volgend zomerseizoen komt de lowcostmaatschappij Volotea naar Brussels Airport. De maatschappij zal vanuit het Spaanse Asturias drie keer per week naar Brussel gaan vliegen. Dat is opvallend want de maatschappij vliegt al een tijdje vanuit verschillende bestemmingen naar Charleroi. Volotea breidt haar aanbod vanuit Asturias flink uit nadat Ryanair volgend zomerseizoen de luchthaven volledig verlaat.

Lowcostmaatschappij Volotea start volgend zomerseizoen een verbinding tussen Asturias en Brussel. De maatschappij ziet hiervoor een opportuniteit want Ryanair stopt op het einde van het winterseizoen met vliegen op de route vanuit Asturias naar Charleroi. Het is opvallend dat Volotea nu voor Brussels Airport kiest in plaats van Charleroi. Volotea vliegt namelijk vanuit Charleroi in sommige periodes al naar Nantes, Bordeaux en Nice.

Volotea springt in het gat dat Ryanair op de luchthaven van Asturias achterlaat. De maatschappij maakte in oktober bekend om alle vluchten vanuit Asturias stop te zetten uit onvrede over de tarieven die luchthavenuitbater AENA zou verhogen. In totaal zegt Ryanair volgende zomer de capaciteit vanuit de Spaanse regionale luchthavens met 1,2 miljoen zetels te verminderen waarbij Asturias als bestemming volledig wordt stopgezet.

Naast Brussel zal Volotea vanuit Asturias ook naar Parijs, Rome, Porto en Firenze gaan vliegen. Daarnaast zal het de frequenties op enkele binnenlandse routes verhogen en de A319’s op de routes vervangen door A320’s om de capaciteit verder te vergroten.