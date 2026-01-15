Vanaf vandaag mag powerbank gebruiken aan boord van Brussels Airlines niet meer

De Lufthansa Group verbiedt vanaf vandaag het gebruik van een powerbank aan boord. De voorbije maanden en jaren zijn er verschillende branden aan boord van vliegtuigen ontstaan, voornamelijk in Azië, door powerbanks. Het gebruik ervan wordt vanaf vandaag verboden aan boord van de vliegtuigen van Brussels Airlines.

Door het verbod mogen elektronische apparaten niet meer opgeladen worden via powerbanks. Ook de powerbank zelf mag aan boord niet opgeladen worden. Daarnaast moet de powerbank in het zicht van de passagier blijven, in het zakje vooraan de zetel worden geplaatst of in een bagage onder de stoel worden vervoerd. In bagage die in de overhead bins wordt geplaatst, zijn powerbanks niet meer welkom. Daardoor zou het slecht functioneren van een powerbank sneller moeten worden opgemerkt.