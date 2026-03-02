Brussels Airlines voert verbeteringen door aan product aan boord

Brussels Airlines voert de komende maanden enkele kleine verbeteringen door aan het product aan boord. Zo wordt er geïnvesteerd in de maaltijden van premium economy en komen er op het Europese netwerk ook fysieke afscheidingen tussen economy en business class.

De veranderingen bij premium economy op de langeafstandsvluchten gaan hoofdzakelijk over de catering. Zo krijgen passagiers vanaf midden maart hun eten geserveerd op porseleinen servies en zijn er drie maaltijdkeuzes tijdens de hoofdmaaltijd. Daarnaast wordt de pre-landingmaaltijd alsook het voorgerecht verbeterd. Andere verbeteringen zijn papieren menukaarten en nieuwe hoofdtelefoons.

Andere nieuwigheden zijn onder meer herbruikbare bekers voor alcoholische dranken in economy op zowel het Europese als langeafstandsnetwerk, verfrissingsdoekjes en een flesje water voor vertrek voor passagiers in business Class op Europese vluchten en een fysiek gordijn tussen business en economy class op het Europese netwerk.

De grootste verandering aan het langeafstandsproduct wordt volgend jaar ongetwijfeld de nieuwe cabine op de A330’s. Hoe die er precies zal uitzien is echter nog niet bekendgemaakt.