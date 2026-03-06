Brussels Airlines ziet winst met helft dalen

Brussels Airlines heeft vorig jaar een operationele winst gemaakt van 28 miljoen euro. Dat is 52 procent minder dan een jaar eerder en sinds 2023, toen de maatschappij een recordwinst boekte, zit de winst in een dalende lijn. De maatschappij is zelf niet tevreden met het resultaat en wil dit jaar het winstresultaat van 2024 overtreffen.

Desondanks dat de maatschappij afgelopen jaar 11 procent meer vluchten kon uitvoeren dan 2024 en de omzet met 7 procent steeg, zag de maatschappij haar operationele winst dalen met 52 procent tot 28 miljoen euro. Brussels Airlines wijdt dat aan verschillende tegenslagen die ze moest verwerken.

Zo waren er in totaal 7 nationale stakingen die een negatieve impact hebben gehad van meer dan 15 miljoen euro. Daarnaast waren er nog de dronewaarnemingen, de cyberaanval op Brussels Airport en de algemene geopolitieke instabiliteit. Die hadden een impact tot 4 euro per passagier (er werden 9,2 miljoen passagiers vervoerd).

Daarnaast waren er ook operationele problemen met de vloot, vooral de langeafstandsvloot, door onverwachte onderhoudsbeurten. Daardoor moest er een tijdje een extra vliegtuig van Air Europa werden gehuurd voor de vluchten naar New York. Die financiële impact wordt berekend op 19 miljoen euro.

Een meevaller was wel de lagere prijs voor brandstof. Desondanks dat de capaciteit met 8 procent werd uitgebreid en er 11 procent meer vluchten waren, daalde de totale brandstofkosten met 3,2 procent.

In 2023 maakte de maatschappij nog een recordwinst van 72 miljoen euro. In 2024 bedroeg de operationele winst 59 miljoen euro en het is dat resultaat dat de maatschappij dit jaar wil overtreffen. In 2025 daalde de winstmarge naar 1,7 procent, een eind van de beoogde 8 procent.