Statistieken: Brussels Airport in november

Tekst door Brussels Airport

1,8 miljoen passagiers reisden in november via Brussels Airport, een stijging met 0,1% in vergelijking met november 2024. De nationale vakbondsacties in november hadden een grote impact op passagierscijfers deze maand. Er waren geen vertrekkende vluchten op 26 november, maar ook op de twee actiedagen ervoor waren er minder passagiers dan verwacht. De totale vrachtvolumes stegen met 3% naar een totaal van 69.000 ton.

Passagierscijfers: stabiel t.o.v. 2024

In november verwelkomde de luchthaven 1.757.906 passagiers, een stijging met 0,1% ten opzichte van 2024. De nationale vakbondsacties in november hebben de passagierscijfers deze maand sterk beïnvloed. Met vakbondsacties op drie opeenvolgende dagen hebben heel wat reizigers afgezien van hun reisplannen in de week van 24 november. Op woensdag 26 november waren er helemaal geen vertrekkende passagiersvluchten en werd ook ruim de helft van de aankomende passagiersvluchten geannuleerd.

De nationale staking in november is dit jaar de zevende nationale vakbondsactie met grote impact op de luchthaven en haar luchtvaartmaatschappijen. Omwille van deze nationale stakingen hebben al 275.000 passagiers dit jaar hun vluchten gemist met een kost voor de Belgische economie van ongeveer 175 miljoen euro, een zeer grote impact die Brussels Airport enorm betreurt.

Het aandeel vertrekkende transferreizigers is 13%, dat is een daling in vergelijking met 2024 en opnieuw een gevolg van de vakbondsacties die ook de hubpositie van Brussels Airport onder druk zetten.

De tien belangrijkste landen afgelopen maand waren respectievelijk Spanje, Italië, Duitsland, Turkije, Marokko, Frankrijk, Zwitserland, Portugal, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Totale vrachtvolumes: +3% in vergelijking met 2024

De totale vrachtvolumes op Brussels Airport zijn in november met 3% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2024, naar een totaal van 69.070 ton vracht. De luchtvrachtvolumes stegen met 7% naar een totaal van 59.650 ton.

In het volvrachtsegment is er een stijging van 10%. Het vrachtvervoer aan boord van passagiersvluchten steeg met 2%. De expresdiensten kennen een stijging van 7%, terwijl er dan weer een daling is in de getruckte volumes met 18%.

De belangrijkste importregio’s zijn Azië, Afrika en Noord-Amerika. Azië blijft ook de belangrijkste exportregio, opnieuw gevolgd door Afrika en Noord-Amerika.

Vliegbewegingen: een daling met 2,5%

Het aantal vliegbewegingen in november daalde met 2,5% in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Het aantal passagiersvluchten kende een daling van 2%, het aantal cargovluchten daalde met bijna 8%.

Er waren in november 2025 gemiddeld 144 passagiers per vlucht, dat zijn er vier meer dan november 2024.