Slots aangevraagd voor Brussel-route vanuit Riyadh

Voor volgend zomerseizoen zijn er op de luchthaven van Riyadh slots aangevraagd voor een nieuwe route naar Brussel. Volgens slot coördinator ACL zou op basis van gealloceerde slots Brussel volgende zomer één van de vijf nieuwe Europese bestemmingen vanuit Riyadh kunnen worden. Om welke maatschappij het gaat, vermeldt de coördinator echter niet.

Tussen eind maart volgend jaar en eind oktober is er een aanvraag gedaan voor vluchten tussen Riyadh, de hoofdstad van Saudi-Arabië, en Brussel. Het gaat in deze periode in totaal om dertig slots. Brussel wordt daardoor vermeld als één van de vijf nieuwe Europese bestemmingen op basis van de gevraagde slots. De vier andere vernoemde nieuwe Europese verbindingen zijn Madrid, Boedapest, Nottingham en Londen Gatwick.

Om welke maatschappij het gaat die de slots heeft aangevraagd, wordt helaas niet vermeld. De top vier van Saudische luchtvaartmaatschappijen met het meest aantal toegewezen nieuwe slots zijn in volgorde Flynas, Saudia, Flyadeal en nieuwkomer Riyadh Air. In totaal zijn zij goed voor 70 procent van alle nieuwe toegewezen slots.

Saudia zelf vliegt vanuit Riyadh al naar negen Europese bestemmingen. De maatschappij opereert momenteel vanuit twee hubs in Jeddah en Riyadh waarbij er min of meer alternerend om de dag langeafstandsvluchten naar Europa worden uitgevoerd. Flyadeal vliegt met uitzondering van Istanboel nog niet naar Europa. Flynas vliegt vanuit Jeddah al naar vijf Europese bestemmingen waaronder Brussel, vanuit Riyadh zijn er nog geen vluchten richting Europa van de maatschappij.

Nieuwkomer Riyadh Air zal volgend jaar als nieuwe luchtvaartmaatschappij beginnen vliegen naar bestemmingen zoals Londen en Dubai met B787-9’s. De maatschappij vliegt al met één B787-9 naar Londen, maar die vluchten zijn nog niet voor iedereen beschikbaar. Daarnaast zouden er met A321’s vluchten worden opgestart naar verschillende steden in India. De maatschappij zal met de komst van B787-9’s in de vloot binnenkort nieuwe bestemmingen moeten aankondigen, maar voorlopig is het daar nog even op wachten.