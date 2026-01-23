Nieuwe non-Schengen pier op luchthaven München opent in april

Op 13 april opent de luchthaven van München een nieuwe pier aan terminal 1. De pier zal bedoeld zijn voor non-Schengen vluchten en verhoogt de capaciteit van de luchthaven met zes miljoen passagiers per jaar.

Op 13 april 2026 opent de luchthaven van München haar nieuwe non-Schengen pier aan terminal 1. De nieuwe pier zal tegelijk plaats bieden aan twaalf kleine vliegtuigen of zes langeafstandstoestellen. Daarmee verhoogt de luchthaven de jaarlijkse capaciteit met zes miljoen passagiers per jaar.

Zo’n 40-tal luchtvaartmaatschappijen maakt gebruik van terminal 1. Vanaf 21 april zal de pier ook effectief worden gebruikt voor non-Schengen bestemmingen. Terminal 1 handelt hoofdzakelijk luchtvaartmaatschappijen af die niet tot Star Alliance behoren.