Nieuwe ‘Belgian Icon’ op 12 februari

Volgende maand presenteert Brussels Airlines een nieuwe beschildering in de ‘Belgian Icon’-reeks. De nieuwe beschildering volgt op de voorstelling van de Atomium-beschildering vorig jaar.

Op 12 februari 2026 stelt Brussels Airlines een volgende Belgian Icon voor. Het vliegtuig wordt het vijfde toestel in de huidige Belgian Icon-reeks. Momenteel vliegen er al A320’s rond met een beschildering in het thema van Tomorrowland, de Red Devils/Flames, het Atomium en Kuifje.



Eerdere vliegtuigen kregen ook al een beschildering in een thema van Magritte, Brueghel en de Smurfen.