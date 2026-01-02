Nieuw jaar begint mogelijk met winterse omstandigheden op Belgische luchthavens

De komende week kunnen de Belgische luchthavens mogelijk hinder ondervinden van winterse weersomstandigheden. De temperaturen blijven (grotendeels) negatief en af en toe kan er ook een hoeveelheid sneeuw gaan vallen.

Vanaf vannacht maakt de winter zijn intrek in België en dus ook op de Belgische luchthavens. Vanaf het centrum en oosten kan er vannacht al (lichte) sneeuwval zijn en de komende dagen blijven de temperaturen grotendeels negatief, ook overdag. Daarbij zal er de komende dagen ook mogelijks af en toe een sneeuwbui passeren.

Daardoor kan er de komende week af en toe hinder zijn op de Belgische luchthavens. Landingsbanen moeten sneeuw- en ijsvrij gemaakt en ook vliegtuigen moeten, al dan niet preventief, beschermd worden tegen ijs. Op de luchthaven van Schiphol moeten vandaag al enkele tientallen vluchten geannuleerd of vertraagd worden.

Op Brussels Airport worden vliegtuigen ofwel aan de gate sneeuw- en ijsvrij gemaakt ofwel op specifieke platformen. Die platformen worden vooral gebruikt bij langdurige winterse omstandigheden. De werkmethode hangt dus af van de intensiteit van het winterweer en de grondafhandelaar.