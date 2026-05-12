MD-11 mag opnieuw de lucht in

De MD-11’s mogen opnieuw vliegen. Sinds de dodelijke crash afgelopen herfst van een MD-11F van de Amerikaanse vrachtmaatschappij UPS staat het vliegtuigtype uit voorzorg aan de grond. De FAA geeft nu groen licht om het toestel opnieuw in dienst te zetten.

Sinds de dodelijke crash van een MD-11F van UPS in Louisville, Kentucky afgelopen november mogen de de overblijvende MD-11’s niet meer vliegen. Zowel UPS, FedEx als Western Global hadden de toestellen op dat moment nog in dienst. De FAA zette alle MD-11’s tot nader order aan de grond om uit te zoeken wat de oorzaak was van de crash. Die werd veroorzaakt door een motor die bij het opstijgen loskwam van de vleugel.

Nu krijgen de maatschappijen opnieuw groen licht om met de MD-11’s te vliegen. UPS had naar aanleiding van het ongeval al beslist om definitief afscheid te nemen van het type. FedEx zou de MD-11-operaties afgelopen weekend hernemen. Om opnieuw te mogen vliegen moeten er kleine aanpassingen worden gedaan aan het tussenstuk tussen de motor en de vleugel en moet elk toestel een testvlucht maken.

FedEx heeft nog 29 MD-11F’s in de vloot, Western Global 15.