AirAsia bestelt 150 A220’s

AirAsia heeft de grootste bestelling ooit geplaatst voor de A220. Daarmee wil de maatschappij nieuwe regionale Aziatische routes openen.

Lowcostmaatschappij AirAsia heeft 150 A220-300’s besteld bij Airbus. Het gaat om toestellen die dankzij een nieuwe cabineconfiguratie met 160 zetels zullen worden uitgerust. Met de toestellen wil AirAsia nieuwe routes binnen Azië openen.

Met de nieuwe bestellingen zijn er nu in totaal al meer dan 1.000 exemplaren van het Canadese toestel besteld waarvan er al iets meer dan de helft zijn afgeleverd.