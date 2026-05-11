Lufthansa Group bestelt 20 nieuwe langeafstandstoestellen

De Lufthansa Group heeft vandaag bekendgemaakt dat het twintig langeafstandstoestellen heeft besteld bij Airbus en Boeing. Die toestellen zullen vanaf 2032 geleverd worden en in een latere fase zal beslist worden naar welke maatschappij de toestellen gaan.

De Lufthansa Group heeft haar aantal uitstaande bestellingen bij zowel Airbus als Boeing opnieuw vergroot. De groep plaatste een bestelling voor tien A350-900’s en tien B787-9’s. Daarmee komt het orderboekje voor nieuwe langeafstandstoestellen op 107 toestellen te staan.

De A350’s en B787’s zullen tussen 2032 en 2034 geleverd worden. Aan welke maatschappij dat zal gebeuren, zal in een latere fase beslist worden. Zowel Edelweiss, Discover als SWISS vliegen al met A350’s of zullen dat in de toekomst gaan doen. Austrian Airlines vervangt haar B777’s door B787’s. Welke toestellen op termijn de A330’s bij Brussels Airlines zullen vervangen, moet officieel nog beslist worden.