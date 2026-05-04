United B767-400 raakt bestelwagen en lantaarnpaal bij landing in Newark

Gisterennamiddag heeft zich nabij de luchthaven van Newark een ernstig accident voorgedaan. Een B767-400 van United was aan het landen toen op het einde van de nadering een rijdende bestelwagen en een lantaarnpaal van de snelweg werden geraakt door het toestel. Onderzoek moet uitwijzen waarom het toestel te laag zat.

Vlucht UA169 vanuit Venetië was aan de nadering bezig voor baan 29 op de luchthaven van Newark toen in de laatste fase van de nadering het toestel een rijdende bestelwagen raakte, wellicht met het landingsgestel, en een lantaarnpaal van de snelweg. Op het moment van de landing was baan 29 in gebruik waarbij komende vanuit het noorden het laatste stuk van de nadering manueel en visueel moet worden gevlogen. Het toestel kwam daarbij te laag uit, maar waarom is nog niet duidelijk. Zowel aan de bestelwagen als een het vliegtuig is schade, maar er vielen geen gewonden.

Op het moment van de landing werd de RNAV W approach (zie onderstaande kaart) voor baan 29 gebruikt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van GPS om het toestel vanuit het noorden richting het verlengde van de baan te leiden. Het laatste stuk, op de kaart te zien vanaf punt AXELL, is een visueel segment dat manueel en visueel wordt gevlogen. Het is op dat laatste stuk, net voor de landingsbaan, dat het toestel te laag vloog en in botsing kwam met obstakels op de grond. Vlak naast de landingsbaan is een snelweg.