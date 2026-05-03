A350-900 botst meermaals tegen passagiersbruggen in Shanghai

Op de luchthaven van Shanghai Hongqiao raakten gisteren zowel een A350-900 als verschillende passagiersbruggen beschadigd door een botsing. Volgens de luchtvaartmaatschappij was er een technisch probleem waardoor het toestel meermaals tot botsing kwam met de bruggen.

Een A350-900 van China Eastern was na een binnenlandse vlucht vanuit Chengdu de parkingspot aan de gate aan het binnenrijden op de luchthaven van Shanghai Hongqiao toen er zich een technisch probleem voordeed. Wellicht was er een probleem met de remmen. Op verschillende video’s is te zien hoe de A350 meermaals tegen passagiersbruggen botst en daarbij grote schade veroorzaakte aan de bruggen en het vliegtuig zelf.

In een verklaring van de luchtvaartmaatschappij staat dat het toestel een technisch mankement ondervond tijdens het binnenrijden van de parkingspot. De bemanning zou daarbij de juiste procedures hebben gebruikt om het toestel tot stilstand te brengen.

Op video’s is te zien dat de motoren in reverse werden gezet. Die reversers worden bij het landen gebruikt om op de baan af te remmen, waarbij de motoren lucht naar voren blazen. Wanneer er een probleem is met de remmen op de grond, schrijft de procedure (zie hieronder) voor dat onder andere de motoren in reverse worden gezet om zo het toestel af te remmen. Daarom zou het verlies van de remmen mogelijk de oorzaak kunnen zijn van deze botsing.