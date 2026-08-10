SWISS-vlucht naar Boston moet uitwijken door oververhitte powerbank

De avondvlucht van Zürich naar Boston gisterenavond is boven de Atlantische Oceaan moeten terugkeren naar Ierland door rookproductie van een oververhitte powerbank. Dat bevestigt de maatschappij. Het is al de tweede keer in twee weken tijd dat een vlucht van SWISS tussen Noord-Amerika en Zwitserland een onverwachte landing moet maken wegens oververhitting van een elektrische lader.

Vlucht LX52 heeft gisterenavond boven de Atlantische Oceaan rechtsomkeer moeten maken nadat een oververhitte powerbank rook begon te produceren. De bemanning besliste daarop uit te wijken naar Dublin waarna de vlucht naar Boston werd geannuleerd.

Voor SWISS is het al het tweede soortgelijk incident in twee weken tijd. Eind juli moest een toestel van SWISS een landing maken in het Amerikaanse Bangor nadat een oplaadcase voor een koptelefoon ook voor rookontwikkeling zorgde in de business class.

De voorbije jaren zijn er steeds vaker incidenten met oververhitte apparaten die rook produceren en waarbij vliegtuigen moeten uitwijken. Onder meer bij SWISS is het opladen en het gebruik van een powerbank om die reden verboden. Passagiers mogen wel nog steeds twee powerbanks in hun handbagage meenemen, maar mogen deze aan boord dus niet gebruiken.