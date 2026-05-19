SWISS breidt verder uit in India met nieuwe vluchten naar Bangalore

SWISS gaat het routenetwerk in India verder uitbreiden. Er komt een nieuwe verbinding met Bangalore. Daarnaast blijft de maatschappij extra capaciteit aanbieden op de reeds bestaande routes naar India door het conflict in het Midden-Oosten.

Komende winter start SWISS een nieuwe bestemming op vanuit Zürich richting India. Er komen vijf vluchten per week naar Bangalore. Daarmee wordt de stad de derde bestemming in India voor SWISS na New Delhi en Mumbai.

De vierde grootste stad van India zal vijf keer per week worden aangedaan door een A330-300 van SWISS. Die vluchten komen bovenop de dagelijkse vluchten vanuit Zürich naar New Delhi en Mumbai. Door de crisis in het Midden-Oosten vliegt SWISS al een tijdje twee keer per dag naar New Delhi. Die extra vlucht zal nu al zeker worden uitgevoerd tot september.

Tegen het einde van dit jaar verwacht SWISS al 5 A350-900’s in de vloot te hebben. Die zullen vanaf het najaar worden ingezet op de routes naar Shanghai en Johannesburg. De vluchten naar Seoul en Boston worden al door het type uitgevoerd.