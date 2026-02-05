SWISS neemt vanaf 23 februari tweede A350 in dienst

Vanaf 23 februari neemt SWISS haar tweede A350 in dienst. Dat toestel werd gisteren in Zürich afgeleverd.

Vanaf 23 februari zet SWISS haar tweede A350 in op de route tussen Zürich en Montreal. Het gaat om een dagelijkse vlucht. Het wordt het tweede toestel met de nieuwe SWISS Senses-cabine.

De eerste A350, die nu al meer dan honderd dagen dienst heeft, wordt verschillende dagen per week ingezet op de route naar Boston. Met de start van het zomerseizoen eind maart zal de A350 ook worden ingezet op de drie wekelijkse vluchten naar Seoul.