B787 van Vietnam Airlines raakt beschadigd bij opstijgen in München

Een B787-9 is vandaag (15 augustus) beschadigd geraakt op de luchthaven van München. Bij het opstijgen raakte het toestel pas voorbij de landingsbaan van de grond. Daardoor raakte de staart beschadigd. Onderzoek moet nu uitwijzen waarom het toestel pas zo laat van de grond kwam.

Een B787-9 van Vietnam Airlines met bestemming Hanoi was in München aan de takeoff begonnen toen het toestel pas voorbij de landingsbaan van de grond kwam. Daarbij werd de staart van het vliegtuig beschadigd. Uiteindelijk zou het toestel nog twee uur lang rond de luchthaven blijven cirkelen en twee fly-by’s maken voor inspectie vooraleer opnieuw in München te landen.

Het gaat om een ernstig accident. Niet alleen raakte het vliegtuig beschadigd, maar omdat het toestel pas voorbij de landingsbaan in de lucht raakte, was de kans op een veel ernstiger accident groot. Onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies misliep.

In een vergelijkbaar accident uit 2024 raakte de staart van een B777 van LATAM op de luchthaven van Milaan Malpensa ook beschadigd bij het opstijgen. Toen bleken foutieve berekeningen van de opstijgsnelheid aan de basis te liggen van het accident.