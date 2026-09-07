Onstabiele landing kost aan minstens vijf mensen het leven in Miami

Een landing van een B767-300F van 21 Air, een maatschappij die voor Amazon vracht vervoert, is gisteren in Miami serieus fout gelopen. Het toestel kwam pas een heel eind na het einde van de baan tot stilstand. Al zeker vijf mensen kwamen daarbij om het leven en zijn er daarnaast nog zeker drie zwaargewonden.

Gisterennamiddag is een B767-300F van 21A tijdens een landing op de luchthaven van Miami voorbij het einde van de baan tot stilstand gekomen. Op het moment van de landing hingen er onweersbuien rondom de luchthaven met een stevige zuidenwind. Op video’s van de landing is te zien dat het toestel in de laatste fase van de landing onstabiel is en de piloten moeite hebben om het toestel met de wielen aan de grond te krijgen. Daardoor kwam het toestel pas zeer laat op de grond en bleef de overblijvende afstand van de landingsbaan beperkt. Op basis van gepubliceerde data van Flightradar24 had het toestel toen het van de landingsbaan ging nog steeds een snelheid van 112 knopen (iets meer dan 200 km/u). Het toestel landde op baan 30 waarbij de bruikbare landingsafstand zo’n 2.400 meter bedraagt.

Het toestel kwam op een naburige parking tot stilstand en vatte vuur. Op de grond vielen er al zeker vijf doden. Minstens vijf anderen liepen verwondingen op waaronder drie in kritieke toestand zijn.