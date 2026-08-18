Duits onderzoeksbureau bevestigt bandensporen B787 Vietnam Airlines op einde van baan 26L

Het Duitse bureau voor vliegtuigongevallenonderzoek (BFU) bevestigt dat de bandensporen die aan het einde van de landingsbaan in München zijn gevonden, waarop zaterdag het accident met een B787 van Vietnam Airlines gebeurde, wel degelijk afkomstig zijn van het vliegtuig. Meer details worden momenteel echter niet vrijgegeven.

De oorzaak van het accident met een B787 van Vietnam Airlines afgelopen zaterdag in München wordt nog verder onderzocht. Het toestel steeg op vanaf baan 26L, die 4.000 meter lang is, maar is pas na het einde van de baan van de grond gekomen. Mogelijk werd de rotatiesnelheid daarbij nog niet bereikt maar is het nog steeds zeer onduidelijk waarom dat niet het geval was. De totale tijd tussen het begin van de takeoff tot het moment het toestel in de lucht kwam, bedraagt meer dan een minuut, wat best uitzonderlijk is.



Het Duitse BFU bevestigt nu dat de bandensporen die zijn gevonden aan het einde van baan 26L wel degelijk afkomstig zijn van de B787. Of die sporen werden veroorzaak door het remmen of door iets anders, verduidelijkt de BFU niet. Het onderzoek zal samen met Vietnam en de Verenigde Staten worden gevoerd. “Het onderzoek naar het ongeval is nog niet afgerond. Er moeten nog meer feiten worden vastgesteld met betrekking tot menselijke en technische factoren, evenals organisatorische invloeden. Het onderzoeksrapport van de BFU zal de feiten analyseren, conclusies trekken en de oorzaken van het ongeval vaststellen,” zegt de BFU in een mededeling.

De staart van de B787 raakte bij het opstijgen beschadigd. Na twee uur is het toestel kunnen landen op de luchthaven van München, maar daarbij werden wel verschillende banden van het landingsgestel beschadigd.