SWISS A330 naar New York moet uitwijken door beschadigde lader

Een A330 van SWISS onderweg naar New York JFK moest afgelopen maandag uitwijken naar Bangor omwille van rook. Na onderzoek blijkt dat een oplader voor audio-oortjes oververhit geraakte omdat het tussen een zetel was beland.

LX16 was afgelopen maandag onderweg van Zürich naar New York JFK toen het nabij het Amerikaanse Bangor moest uitwijken. Er had zich rook in het voorste deel van de cabine ontwikkeld, in de business class, waarop de bemanning besloot een landing uit te voeren in Bangor.

Na onderzoek blijkt dat een oplaadhoes, die dient om oortjes op te laden, in business class tussen een zetel was beland en daardoor beschadigd raakte. Sinds begin dit jaar is het gebruik van powerbanks aan bood strikt verboden, passagiers mogen deze echter wel nog aan boord meenemen. De maatschappij publiceerde een foto (zie hieronder) van de desbetreffende oplaadhoes.