Accident: Fokker 50 vernield na accident in Mogadishu

Een Fokker 50 van de Somalische luchtvaartmaatschappij Starsky Aviation is vandaag verongelukt bij een noodlanding op de luchthaven van Mogadishu in Somalië. Wat er precies misliep is nog niet duidelijk, maar het toestel kwam voorbij de landingsbaan op het strand tot stilstand en brak daarbij in stukken. Er raakte niemand zwaar gewond.

De Fokker 50 van Starsky Aviation was deze namiddag opgestegen vanaf de luchthaven van de Somalische hoofdstad Mogadishu voor een vlucht naar het noorden van het land toen de bemanning besliste om terug te keren en een noodlanding uit te voeren. Maar die liep niet helemaal zoals het moest. Het toestel ging van de baan en kwam pas op het strand naast de baan tot stilstand. Daarbij werd het toestel volledig vernietigd maar alle 55 inzittenden konden ongedeerd het toestel verlaten.

Het is onduidelijk hoeveel vliegtuigen Starsky Aviation momenteel operationeel heeft, maar het was alleszins de enige Fokker 50 in de vloot en tevens het grootste vliegtuig uit de vloot dat vandaag is verongelukt.