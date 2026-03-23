Piloten van Jazz Aviation CRJ-900 komen om bij botsing in La Guardia

Gisterenavond heeft zich op de luchthaven van New York La Guardia een ernstig accident voorgedaan. Een CRJ-900 van Jazz Aviation, dat voor Air Canada vloog, botste bij de landing met een grondvoertuig van de luchthaven. Daarbij zijn beide piloten om het leven gekomen.

Vlucht AC8646 van Montréal naar New York La Guardia had enkele minuten voor het accident toestemming gekregen om te landen op baan 04 van de New Yorkse luchthaven, maar op het moment van de eigenlijke landing krijgt een reddingsvoertuig van de luchthaven ook toestemming om dezelfde landingsbaan via taxiweg D over te steken. Op audio-opnames is te horen dat na enkele seconden de luchtverkeersleider de aankomende botsing opmerkt en het voertuig nog probeert te doen stoppen, maar een botsing kon helaas niet meer vermeden worden.

Bij de botsing zouden beide piloten zijn omgekomen. Aan boord zaten 72 passagiers en 4 bemanningsleden. Personen in het grondvoertuig zouden ook gewond zijn geraakt.

In de Verenigde Staten krijgen piloten vaak een tijd op voorhand al toestemming om te landing, ook al moet het vliegtuig voor hen nog landen. Ook in dit geval had het Jazz-toestel enkele minuten voor de landing al toestemming gekregen om te landen.