Incident: LATAM B777 breekt na roteren neuswiel start nog af

Zondagavond heeft een B777-300ER van LATAM in Sao Paulo het opstijgen nog moeten afbreken nadat het neuswiel al van de grond was gekomen. Het toestel bereikte daarbij een snelheid van minstens 178 knopen (330 km/u). Het toestel kon nog voor het einde van de baan tot stilstand komen.

Wat er afgelopen zondagavond precies is misgelopen, is nog niet duidelijk maar een B777 van het Zuid-Amerikaanse LATAM moest bij het opstijgen in Sao Paulo de start aan zeer hoge snelheid afbreken. Het vliegtuig was aan het opstijgen voor een vlucht naar Lissabon op baan 10L. Toen het neuswiel van de grond kwam besloten de piloten om de start af te breken. De snelheid van het vliegtuig bedroeg op dat moment zeker 178 knopen. Baan 10L heeft een lengte van 3.700 meter en desondanks de zeer hoge snelheid kon het toestel kon nog voor het einde van de baan tot stilstand komen.

Bij de rotatiesnelheid waarbij piloten het neuswiel van de grond roteren mag een start in principe nooit worden afgebroken omdat de baan niet lang genoeg meer kan zijn om het toestel volledig tot stilstand te laten komen. De snelheidsberekeningen op basis van gewicht en weersomstandigheden worden op voorhand zo gemaakt dat de beslissing om een start nog af te breken voldoende vroeg valt om indien een start moet worden afgebroken nog voor het einde van de baan tot stilstand te komen.

Wat het gevolg kan zijn om een start na de beslissingssnelheid (V1) nog af te breken, ondervonden de piloten van een accident met een B747 van Kalitta Air in 2008 op Brussels Airport. De start werd toen zes seconden na de beslissingssnelheid nog afgebroken omdat één van de motor een vogel had opgezogen en daardoor niet meer correct functioneerde. Het toestel kwam uiteindelijk 300 meter na het einde van de baan tot stilstand, net voor een actieve spoorweg.