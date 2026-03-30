Eerste vlucht naar Amsterdam voor LATAM

Vanmorgen is op de luchthaven van Amsterdam de eerste vlucht van LATAM geland. De nieuwe lijndienst zal zes keer per week worden uitgevoerd en is onderdeel van de uitbreiding van LATAM in de Benelux waarbij binnenkort ook Brussel aan het netwerk zal worden toegevoegd.

Gisterenavond is op de luchthaven van Sao Paulo de eerste vlucht van LATAM richting Amsterdam vertrokken. Vanaf nu vliegt de maatschappij zes keer per week op de route met B787-9’s. LATAM wordt de tweede maatschappij die actief is op deze route naast KLM. Die vliegt dagelijks naar Sao Paulo. KLM vliegt daarnaast ook nog naar Rio de Janeiro en heeft een aanzienlijk aantal bestemmingen in Zuid-Amerika, al is Buenos Aires de enige KLM-bestemming in de buurt van de hub van LATAM in Sao Paulo. KLM staat vooral sterk in het noorden en noordwesten van het continent met vluchten naar Peru, Equador, Colombia, Panama, Costa Rica, Guyana en Suriname.

De komst van LATAM naar Amsterdam hoort bij de uitbreiding van de maatschappij in de Benelux-regio. Samen met Amsterdam werden er ook vluchten naar Brussel aangekondigd. Die starten op 1 juni en zullen drie keer per week met een B787-9 worden uitgevoerd. Voor Brussel wordt het de eerste rechtstreekse vlucht met Zuid-Amerika.