Al zeker een derde van vluchten op Schiphol geschrapt door winterweer

Het voorbije weekend moesten er op de luchthaven van Schiphol reeds vele honderden vluchten geschrapt worden door het winterweer. Ook vandaag is dat niet anders. Luchtvaartmaatschappijen moeten tot laat deze namiddag minstens de helft van hun vluchten schrappen.

De chaos op de luchthaven van Schiphol die afgelopen weekend startte door het winterweer, blijft voortduren. Luchtvaartmaatschappijen die vliegen op Schiphol moeten al zeker sinds vanmorgen en tot vanavond 17:00 de helft van hun vluchten schrappen. KLM schrapte preventief al een groot aantal vluchten om verdere hinder te voorkomen. Sinds het weekend zouden er op Schiphol al zo’n 1.200 vluchten niet zijn doorgegaan.

Vandaag wordt Schiphol getroffen door temperaturen rond het vriespunt maar met sneeuwbuien die over het land trekken. Daardoor moeten zowel landingsbanen als vliegtuigen sneeuw- en ijsvrij worden gemaakt. Omdat Schiphol sowieso al een drukke luchthaven is, heeft dat meteen een grote invloed op de capaciteit van de luchthaven.

Ook de komende dagen kan er nog hinder en vluchtuitval zijn door het winterweer.