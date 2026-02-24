KLM breidt capaciteit deze zomer uit met vijf procent

KLM biedt dit zomerseizoen vijf procent meer capaciteit aan ten opzichte van vorige zomer. Het gaat om een uitbreiding van zowel het Europese als intercontinentale netwerk.

Het aantal zetels dat KLM deze zomer aanbiedt zal met zo’n vijf procent zijn toegenomen ten opzichte van vorig zomerseizoen. Concreet bedraagt de groei op het Europese netwerk zes procent en op het intercontinentale netwerk vier procent.

Binnen Europa zijn er drie nieuwe bestemmingen: Jersey, Santiago de Compostela en Oviedo. Op het langeafstandsnetwerk komen er geen nieuwe bestemmingen bij maar wordt de capaciteit op enkele routes zoals die naar Kaapstad, San Diego, Miami, Hyderabad en San José uitgebreid door vaker te gaan vliegen.