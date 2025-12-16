KLM voegt volgende zomer drie nieuwe bestemmingen toe

KLM introduceert volgend jaar drie nieuwe seizoensroutes die in de zomer zullen worden uitgevoerd. Het gaat om vluchten naar Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Begin april start KLM met vluchten naar het eiland Jersey. Initieel gaat het om een wekelijkse vlucht maar in het hoogseizoen wordt de frequentie opgetrokken naar dagelijks.

De twee andere nieuwe bestemmingen liggen in Spanje: Santiago de Compostella en Oviedo. Die routes starten respectievelijk in mei en in maart en zullen een frequentie hebben van initieel één tot twee vluchten per week en richting zomer naar dagelijks gaan. Alle vluchten zullen worden uitgevoerd met Embraers.