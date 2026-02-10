Vietnam Airlines breidt West-Europees netwerk verder uit

In juni lanceert Vietnam Airlines een nieuwe verbinding naar Amsterdam. Daarmee breidt ze haar Europees netwerk verder uit dat bijna uitsluitend gefocust is op West-Europa. Daarmee vergroot de maatschappij haar quasi monopoliepositie op rechtstreekse vluchten tussen Europa en Vietnam.

Vanaf juni zal Vietnam Airlines drie keer per week gaan vliegen vanuit Hanoi naar Amsterdam. De nieuwe route zal door A350’s worden uitgevoerd. Amsterdam wordt hiermee één van de acht Europese bestemmingen van de maatschappij. Het netwerk van Vietnam Airlines is met uitzondering van Kopenhagen en Moskou volledig op West-Europa gefocust. Vietnam vliegt in West-Europa al naar Londen Heathrow, Parijs CDG, Frankfurt, München en Milaan Malpensa.

Vietnam Airlines geniet in West-Europa bijna een volledige monopoliepositie op rechtstreekse vluchten tussen Europa en Vietnam. Air France is de enige maatschappij in deze regio die zelf ook naar Vietnam vliegt. Ze doet dat met drie vluchten per week vanuit Parijs naar Ho Chi Minh-stad. Daarnaast heeft Vietnam Airlines op het het continent enkel nog concurrentie van Aeroflot (Moskou) en Turkish Airlines (Istanboel). Vietnam Airlines is net zoals Air France (door de sancties is Aeroflot tijdelijk geweerd van de alliantie) een lid van de SkyTeam–alliantie.

De vluchten naar Kopenhagen en Milaan Malpensa werden nog maar enkele maanden geleden opgestart. De route naar Kopenahgen werd in december 2025 opgestart, die naar Milaan in juli 2025.