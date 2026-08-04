Flynas zorgt voor tweede verbinding met Saudi-Arabië vanuit Brussel

Vanaf oktober zal de Saudische luchtvaartmaatschappij Flynas Brussel met Medina gaan verbinden. Er komen twee vluchten per week. Het is al de tweede route voor Flynas vanuit Brussel na Jeddah.
Vanaf 5 oktober zal Flynas twee keer per week gaan vliegen tussen Brussel en Medina. Het gaat om vluchten die om 10:40 in Brussel zullen landen en om 11:40 opnieuw zullen vertrekken. Die zullen worden uitgevoerd door A320’s.
Zowel voor Fylnas als voor Brussels Airport wordt het de tweede bestemming vanuit Brussel richting Saudi-Arabië. De maatschappij vliegt al 5 keer per week tussen Brussel en Jeddah.