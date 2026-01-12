LATAM verhoogt frequentie naar Amsterdam nog voor start van nieuwe route

LATAM verhoogt meteen al de frequentie van de nieuwe route die ze eind maart gaat opstarten vanuit Sao Paulo naar Amsterdam. Samen met Brussel en Kaapstad zijn het één van de drie nieuwe intercontinentale bestemmingen die LATAM onlangs aankondigde.

Op 29 maart start de nieuwe LATAM-route vanuit Sao Paulo naar Amsterdam. Volgens het originele vliegschema dat in november werd aangekondigd zou LATAM initieel twee keer per week op de route actief zijn om later in de zomer uit te breiden naar drie wekelijkse vluchten.

Nu past de maatschappij dat schema aan. LATAM zal meteen aan een frequentie van vier wekelijkse vluchten beginnen en zal vanaf eind april opschalen naar vijf vluchten per week. Alle vluchten worden uitgevoerd met een B787-9.