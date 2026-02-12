Air Canada wordt nieuwe A350-klant

Air Canada zal binnen enkele jaren gaan vliegen met de A350. De maatschappij kiest meteen voor het grootste exemplaar, de A350-1000. Het eerste toestel moet in 2030 geleverd worden.

Air Canada heeft bij Airbus een bestelling geplaatst voor acht A350-1000’s met daarnaast nog eens acht opties. De toestellen zullen vanaf de tweede jaarhelft van 2030 geleverd worden.

De acht A350’s zullen, naast de veertien B787-10’s die vanaf dit jaar geleverd worden, de komende jaren verdere intercontinentale expansie mogelijk moeten maken. Daarnaast verwacht de maatschappij ook de eerste van dertig bestelde A321XLR’s.