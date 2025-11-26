Brussel één van weinige langeafstandsbestemmingen waar Air Canada met B737 vliegt

Volgend zomerseizoen vliegt Air Canada drie keer per week tussen Brussel en Halifax. De route zal worden uitgevoerd door de B737 MAX8. Brussel wordt de derde trans-Atlantische bestemmingen waarop Air Canada het toestel inzet.

Op intercontinentaal vlak zet Air Canada momenteel de B737 MAX8 enkel in op de dagelijkse route vanuit Halifax naar Londen Heathrow en op de twee zomerroutes vanuit Toronto en Montréal naar Keflavik. De maatschappij vliegt met de toestellen vooral naar wat verdere bestemmingen op het Noord-Amerikaanse continent zoals de Caraïben, Mexico en de Hawaïaanse eilanden. In tegenstelling tot Westjet zet Air Canada het toestel dus nagenoeg niet in op trans-Atlantische routes naar Europa. WestJet vliegt met de MAX8 momenteel naar zes Europese bestemmingen vanuit vier Canadese steden. Met de start van de vluchten van Halifax naar Brussel breidt het aantal trans-Atlantische vluchten met de B737 voor Air Canada dus sterk uit.

Air Canada bezit momenteel 47 B737 MAX8’s in twee configuraties. Enerzijds is er de high density-configuratie met 189 stoelen in één klasse, anderzijds is er de configuratie met 169 stoelen in twee klassen waarvan 16 in business. Het is deze laatste configuratie die op de routes naar Keflavik en Londen (en binnenkort Brussel) wordt ingezet. Voor de routes naar Europa worden de eerste 16 zetels echter niet verkocht als business maar als premium economy. De eerste vier rijen zijn geplaatst in een 2-2-configuratie. De zetels beschikken over meer ruimte en een groter scherm, maar kunnen niet worden omgetoverd tot een liggend bed.

Air Canada wordt na Air Transat de tweede luchtvaartmaatschappij die vanuit Brussel trans-Atlantische vluchten aanbiedt met een narrowbody-toestel. De bloktijd op de route Brussel-Halix ligt volgens het vliegschema op 7 uur en 15 minuten.