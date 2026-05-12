Lufthansa verhoogt belang in ITA Airways naar 90 procent

Lufthansa licht de optie om haar belang in ITA Airways op te trekken naar 90 procent. In een derde fase krijgt de maatschappij de kans om dat belang verder te verhogen naar 100 procent. Aan de lichting van de optie hangt een prijskaartje van 325 miljoen euro.

In januari 2025 nam Lufthansa een belang van 41 procent in ITA Airways. Daarbij werd toen vastgelegd dat de maatschappij dit jaar haar belang kon verhogen naar 90 procent tegen een vooraf afgesproken prijs van 325 miljoen euro. In 2028 mogen de Duitsers de overige 10 procent overkopen.

De aankoop van 49 procent van ITA Airways moet nog goedgekeurd worden door Europa en de VS en zou tegen begin 2027 moeten zijn afgerond.