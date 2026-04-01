ITA Airways denkt erover na om A321LR’s aan de grond te zetten

ITA Airways zal mogelijk een aantal A321LR’s voor langere tijd aan de grond houden. Dat zegt CEO Joerg Eberhart in een interview met de Italiaanse zakenkrant Corriere Della Sera. Het toestel dient voor middellangeafstandsvluchten vanuit Rome maar die markten doen het momenteel slecht of zijn zelfs helemaal niet meer toegankelijk.

ITA Airways heeft momenteel zeven A321LR’s in de vloot waarmee ze vanuit Rome middellangeafstandsvluchten kan uitvoeren. De toestellen zijn uitgerust met een volwaardige business en economy class zoals op grote langeafstandstoestellen en zijn daardoor minder efficiënt inzetbaar voor vluchten op het Europese net. Vanuit Rome vliegen de toestellen hoofdzakelijk naar Dakar, Accra, Caïro, Tel Aviv, Riyadh en Dubai. Maar die routes doen het momenteel niet goed of kunnen niet uitgevoerd worden.

In een interview met de Italiaanse zakenkrant Corriere Della Sera zegt CEO Eberhart dat de vluchten naar Dakar en Accra het matig doen en dat de andere bestemmingen momenteel niet kunnen worden uitgevoerd omdat de maatschappij er door luchtruimrestricties niet geraakt of de vraag gewoonweg te zwak is. Zo vliegt ITA sinds half maart niet meer naar Riyadh, naar Tel Aviv en Dubai zijn vluchten momenteel sowieso niet mogelijk. De vluchten naar Jeddah zijn geschrapt omdat die het te slecht deden en de route naar Koeweit-Stad is gepauzeerd. Drie van de zeven toestellen worden momenteel operationeel al niet meer ingezet en staan in Rome aan de grond. ITA denkt erover na om de toestellen voor langere tijd aan de grond te zetten en bijvoorbeeld de motoren te gebruiken bij andere neo’s indien dat nodig is.

Verder in het interview zegt Eberhart dat het met Lufthansa in onderhandeling is voor meer A350’s. Die toestellen zou de maatschappij willen gebruiken om het Zuid-Amerikaanse netwerk te versterken. Lufthansa Group heeft momenteel een minderheidsbelang in ITA, maar zou dat tegen de zomer al kunnen optrekken naar 90 procent.