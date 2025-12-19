Lufthansa nog tot mei met geblokkeerde business class-zetels in B787’s

Lufthansa zal nog zeker tot mei het grootste deel van haar business class-stoelen in de Allegris-cabine van de B787-9’s niet kunnen verkopen. De zetels wachten al een tijd op certificering en dat zou pas tegen april in orde kunnen komen.

Vier van de negen actieve B787-9’s bij Lufthansa beschikken al over de nieuwe Allegris-cabine, maar niet alle zetels kunnen in deze cabine verkocht worden. De business-class stoelen zijn voor het grootste deel onverkoopbaar omdat de certificering van de zetels door de Amerikaanse FAA nog niet rond is. In een interne verklaring gepubliceerd door het Duitse Handelsblatt zegt Lufthansa Group CEO Carsten Spohr nu dat het grootste deel van de business-zetels op deze specifieke B787’s nog zeker tot mei niet verkocht zullen kunnen worden.

Lufthansa vliegt momenteel rond met negen B787-9’s waarvan vier al zijn uitgerust met de nieuwe Allegris-cabine. Die cabine is geconfigureerd met 28 zetels in business, maar momenteel kan Lufthansa slechts 4 (de suites op de eerste rij) van de 28 verkopen omdat enkel die 4 al in orde zijn met de certificatie. Dat heeft uiteraard een grote financiële impact op de rendabiliteit van de routes waarop Lufthansa de B787 inzet. Komende winter verwacht de maatschappij nog minstens 3 B787’s met Allegris-cabine te ontvangen waarop ze het grootste deel van de business-zetels niet kan verkopen.

Bij de Allegris-cabine op de A350-900’s is er geen probleem. Initieel vloog de maatschappij zonder first-class-stoelen, maar dat probleem is al een tijdje opgelost. Carsten Spohr zegt dat de certificatieproblemen een gevolg zijn van de coronacrisis, toen Lufthansa investeringen tijdelijk moest pauzeren. Daardoor konden de huidige problemen pas later worden opgemerkt.

Omdat de stoelen op maat gemaakt zijn, was het hele proces complexer dan wanneer de maatschappij een reeds bestaande stoel zou hebben besteld. Toch zegt Spohr geen spijt te hebben van de beslissing om de stoelen volledig vanaf nul te ontwerpen. De omzet ligt volgens hem tot tien procent hoger dan wanneer de maatschappij een reeds bestaand stoeltype had gekozen. Bij de business class van Lufthansa moeten passagiers tot enkele honderden euro’s meer betalen om een specifieke stoel te kiezen. Sommige stoelen zijn afsluitbaar zoals de suites, andere zijn dan weer langer of bieden meer ruimte.